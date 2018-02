De Konservative: Skatten skal længere ned

- Vi får en skattelettelse igennem, så danskerne skal betale mindre til staten. Det hilser vi altid velkomment.



Sådan lyder det fra De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, efter regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag indgik den længe ventede skatteaftale.



- Aftalen betyder, at danskere i fuldtidsjob får mere med hjem i lønningsposen ved hjælp af det nye jobfradrag, og det betyder, at det dermed endnu bedre kan betale sig at arbejde.



- Vi er langt fra færdige endnu, hvis det står til os konservative, men området er helt afgørende for os, og ingen er vist i tvivl om, at vi har kæmpet for netop lavere skat på arbejde i årtier, siger Rasmus Jarlov.



Han erkender, at aftalen på i alt fem milliarder kroner ikke bliver så stor, som De Konservative havde håbet.



- Vi havde gerne set en endnu større skatteaftale med endnu større skattelettelser, men det var dette, vi kunne samle flertal for, og nu glæder vi os først og fremmest over, at vi kommer i den rigtige retning. Alle skattelettelser er gode skattelettelser, siger Rasmus Jarlov.



De Konservative lægger samtidig vægt på, at aftalen gør det mere attraktivt at spare op til pension.



- Det duer ikke, at det for mange mennesker i dag ikke kan betale sig at spare op til pension. Det kommer de nu til at kunne, og det er både mere rimeligt og økonomisk hensigtsmæssigt, siger Rasmus Jarlov.



