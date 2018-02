Putin og syv andre er klar til præsidentvalg

Præsident Vladimir Putin og syv andre kandidater er nu formelt godkendt som deltagere i det russiske præsidentvalg den 18. marts, oplyser den centrale valgkommission i Moskva ifølge nyhedsbureauet Tass.



Det betyder, at Putin, der opstiller som uafhængig kandidat, kan indlede sin officielle valgkamp.



Også den stærkt højreorienterede Vladimir Zjirinovskij fra partiet Ldpr og det russiske kommunistpartis kandidat, Pavel Grudinin, er registreret som præsidentkandidater.



Derudover er tv-berømtheden, journalisten og skuespilleren Ksenia Sobtsjak opstillet. Hun er en liberal kandidat, som flere gange offentligt har kritiseret det politiske system omkring Putin.



Valgkommissionens leder Ella Pamfilova meddelte tirsdag, at også veteranen Grigorij Javlinskij fra det liberale Jabloko-parti opstiller.



Desuden vil forretningsmanden Boris Titov, kommunistpartiets kandidat Maksim Surajkin og Sergej Baburin fra partiet Folkeunionen stå på valgsedlen, skriver avisen Kommersant.



Putin har været præsident i Rusland siden 2000 - med undtagelse af en periode, hvor han var premierminister i årene 2008 til 2012.



Meningsmålingerne forudser, at Putin vil vinde valget sikkert med opbakning fra omkring 70 procent af vælgerne.



Omkring 119 millioner russere kan deltage i valget.



Kreml frygter imidlertid lav valgdeltagelse, hvilket vil kunne undergrave tilliden til valget og dets resultat.



Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj har opfordret til en boykot af valget.



Den 41-årige politiker talte om "svindlere og tyve", før han blev kortvarigt tilbageholdt af politiet i Moskva sidst i januar.



Inden anholdelsen opfordrede Navalnyj sine tilhængere til at fortsætte demonstrationer, som i Moskva havde mellem 3000 og 4000 deltagere den dag han blev anholdt.



Ved et genvalg bliver Putin sikret seks år mere som præsident.



