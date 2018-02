Anders Samuelsen på tur til Moskva: Vil kritisere Rusland

Russerne kan se frem til kritik fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som tirsdag og onsdag besøger Moskva. Her skal han mødes med sin russiske kollega, udenrigsminister Sergej Lavrov.



"Jeg ser frem til besøget i Moskva. Det er ingen hemmelighed, at Danmark og Rusland ser forskelligt på en række områder."



"Fra min side er det klart, at blandt andet Ruslands aggression i Ukraine vil komme til at fylde - ligesom Ruslands selvhævdende adfærd i forhold til Baltikum og i Østersøen, som vi siger klart fra over for," siger Samuelsen i en skriftlig kommentar.



Siden 2014 har EU gradvist indført sanktioner mod Rusland. EU's lande har vedtaget mange sanktioner mod Rusland for konflikten i Ukraine og annekteringen af Krim.



Sammen med Nato-alliancen er danske styrker til stede i Baltikum for at sende et signal til Rusland.



Målet med Nato-missionen i Baltikum er at reducere politiske og militære spændinger, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtalt i januar, da han besøgte de udsendte danske soldater.