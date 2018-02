Helle Ib: VLAK tæt på aftale om skat og pension

Regeringen og Dansk Folkeparti er tæt på at lukke en aftale om skattelettelser til de laveste indkomster og løsning af de såkaldte samspilsproblemer på pensionsområdet.



Aftalen ventes at falde på plads tirsdag og indebærer efter alt at dømme, at der bliver samlede lettelser for over fire mia. kr. Det er mere end den pulje penge, der var afsat som følge af tidligere aftaler mellem regeringen og støttepartiet.



Hovedparten af pengene går til at løse samspilsproblemer for både lave og mellemindkomster. Det skal bl.a. indføres et fradrag for at spare op på en pensionsordning, så det bliver mere attraktivt at sætte penge til side til alderdommen.



I dag kan det for mange tusinde danskere være en dårlig forretning at spare op til pensionen på grund af samspillet mellem bl.a. skat, opsparing og offentlige ydelser i pensionisttilværelsen.



VLAK-regeringen opgav tidligere i år at gennemføre en stor skatteaftale med lettelser for netto 11-12 mia. kr., der var på bordet i december i forbindelse med finanslovforhandlingerne.



Efter nytår valgte regeringen at splitte forhandlinger om udlændingestramninger og skattelettelser op – og i stedet gå efter at gennemføre en mindre pakke med de midler, der allerede var fundet. Det er den pakke, som nu er tæt på at være helt på plads.



I forbindelse med aftalen i forsommeren om "Flere år på arbejdsmarkedet" mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalte parterne at sætte 2,4 mia. kr. af til at gøre det mere attraktivt at spare op til pension.



Dette beløb bliver nu en hel del større. Det skyldes erkendelse hos både regeringen og Dansk Folkeparti af, at 2,4 mia. kr. ikke er tilstrækkelig til at løse udfordringen for alle indkomstgrupper.



Alle detaljer er ikke klar, men det har tidligere ligget på bordet, at parterne ville bruge i omegnen af 800 mio. kr. ekstra; penge, der skal findes ved at udbrede princippet om optjening inden for velfærdsydelser.



Samtidig ligger der ca. en mia. kr. fra en tidligere aftale om kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Det er penge, som regeringen tidligere har insisteret på skulle gå til personskattelettelser.