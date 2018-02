Thulesen om S-udspil: Hvorfor vente til efter et valg?

Socialdemokratiet præsenterede mandag sit første store valgoplæg, et udlændingepolitisk udspil.



Partiformand Mette Frederiksen (S) kaldte i den forbindelse integration "den største udfordring i det danske samfund nu".



Det budskab er Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl enig i. Men han kommer samtidig med en direkte opfordring til S-formanden i sit ugebrev.



- Men helt ærligt Mette Frederiksen. Hvis vi langt om længe er enige om, at ikke-vestlig indvandring er Danmarks største udfordring. Hvorfor så i alverden vente til efter et folketingsvalg med at gøre noget ved det?, skriver han.



- Jeg indbyder derfor dig og dine folk. Lad os sætte os sammen og gøre ord til handling.



Blandt forslagene i udspillet er et stop for såkaldt spontan asylsøgning i Danmark og strammere krav til familiesammenføring.



I sit ugebrev skriver Kristian Thulesen Dahl, at flere af Socialdemokratiets forslag minder om forslag, der tidligere er blevet stillet af Dansk Folkeparti, blandt andet "at oprette lejre i Afrika for asylansøgere".



- Slut med valgoplæg, hensigtserklæringer og snak. Lad os sætte os sammen med henblik på at få gennemført den nødvendige politik NU! Er du klar?, afslutter Kristian Thulesen Dahl sit ugebrev.



/ritzau/