Danskerne får dyk i elregningen fra maj: Lavere afgift bliver speedet op

Mange danske familier, der bruger elvarme i huset, kan se regningen falde allerede fra 1. maj i stedet for at skulle vente til næste år.



Det er resultatet af en ny politisk aftale, VLAK-regeringen i dag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF.



Aftalen fremrykker nemlig de lettelser af elvarmeafgiften, som ellers først skulle være trådt i kraft om et år.



Ekstra fradrag til erhvervslivet



Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.



"Som skatteminister er jeg altid glad for at kunne gøre det billigere at være dansker. Vi giver nu en konkret håndsrækning til mange danske familier og virksomheder i form af en mindre elregning allerede i år," siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).



Han fortsætter:



"Samtidig får virksomhederne mulighed for at få lidt ekstra ud af deres investering i viden og innovative virksomheder i år. Det giver virksomhederne mere appetit på at tænke nyt og øge foretagsomheden – og dermed skabe flere arbejdspladser i Danmark."



Kan spare 650 kroner



I november aftalte partierne at sænke elvarmeafgiften med 15 øre per kilowatttime i 2019. Det kommer så til at ske i maj i steget for.



Ifølge ministeriet betyder det, at et almindeligt parcelhus opvarmet med en varmepumpe får en besparelse i elvarmeafgift i 2018 på omkring 650 kr.



Der bliver også fordelt flere penge i år til energilagringsprojekter, kystsikrings- og naturindsatser og støjbekæmpelse på vejområdet.



Ialt koster fremrykningerne 220 mio. kr. i år. De penge kommer fra en pulje, der var afsat til succession i erhvervsdrivende fonde. Men de nye regler er ikke på plads endnu, og derfor bruger partierne altså de penge, der var sat af i 2017 og 2018 på at speede de andre skattelettelser op.