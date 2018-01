Italien klager over tabt lægemiddelagentur

Italien klager nu over beslutningen om, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) flyttes til Amsterdam. Det oplyser EU-Domstolen.



Domstolen er blevet anmodet om at ændre EU-beslutningen om at flytte agenturet, som i dag ligger i London, til Amsterdam efter brexit.



København var med i opløbet om at få EU's agentur for lægemidler. København var blandt tre byer, som endte i finalen.



Milano og Amsterdam gik videre til tredje runde med henholdsvis 12 og 9 point. København røg ud med 5. Herefter blev sagen afgjort ved lodtrækning.



Italiens reaktion kommer, efter at det mandag blev afsløret, at det sted, hvor agenturet skal placeres i Amsterdam, er en byggegrund indtil 2019.



