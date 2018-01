Puigdemont: Kamp for løsrivelse er slut

Kampen for selvstændighed til den spanske region Catalonien er slut.



Den konklusion synes den afsatte catalanske præsident, Carles Puigdemont, at være nået frem til, hvis man skal tro den spanske tv-station Telecinco.



Telecinco har tilsyneladende fået fat i private beskeder sendt af Puigdemont, hvori han skriver, at separatistbevægelsens kamp er "slut", og at centralregeringen i Madrid har "vundet".



En kameramand optog tirsdag aften skærmen på Puigdemonts tidligere sundhedsminister Antoni Comins telefon.



Det skete, mens Comin skrev med Puigdemont gennem smartphoneapplikationen Signal. Signal krypterer beskederne, så andre ikke kan skaffe sig adgang til dem.



