Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fastholder, at han ikke overskred nogle regler, da han i 2014 fik et sommerhusophold i Skagen i 50-års fødselsdagsgave af storfiskeren John-Anker Hametner Larsen.



- Jeg må godt - ligesom alle andre - få fødselsdagsgaver, siger Løkke efter et samråd, der netop kredsede om hans relation til storfiskeren fra Thyborøn.



- Når man fylder 50 år, må man godt få en lejlighedsgave. Sådan er reglerne. Det er jo ikke sådan, at det er regelfrit, det her, siger Lars Løkke Rasmussen.



På samrådet fastholdt han, at han ikke har haft relationer til de såkaldte kvotekonger, der har været styrende for regeringens fiskeripolitik.



- Den gave, jeg fik, fik jeg, da jeg blev 50 år. Der var jeg ikke statsminister, og jeg kunne ikke vide, at jeg ville blive det igen.



- Jeg har overholdt de gaveregler, der gælder for folketingsmedlemmer.



- Der er ingen af de gaver, jeg fik til min fødselsdag, der var uberettigede.



