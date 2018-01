USA-liste over rige russere gør Putin vred

Trump-administrationens liste over forretningsmænd og embedsmænd tæt på Kreml er "et fjendtligt skridt". Det mener Ruslands præsident, Vladimir Putin.



Præsidenten understregede dog tirsdag, at Rusland ønsker at udvikle et positivt forhold til USA og ikke vil gøre gengæld.



Listen med 114 russiske navn omfatter hele Putins administration og den russiske regering. Den omfatter også ledende politifolk og ledere i de store statskontrollerede foretagender.



På listen er desuden 96 "oligarker" - hentet fra en artikel i magasinet Forbes om Ruslands rigeste milliardærer.



Listen er udarbejdet i forbindelse med nye sanktioner mod Rusland, som blev indført i august.



/ritzau/Reuters