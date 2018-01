Regeringen vil gøre folkeskoleelever klogere på teknologi

Regeringen vil skabe øget forståelse for teknologiens muligheder blandt de danske folkeskoleelever.



Det skal i første omgang ske gennem en fireårig forsøgsordning med cirka 40-50 folkeskoler.



Ordningen skal skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelsen hos den enkelte elev og gør temaet til en obligatorisk del af undervisningen af folkeskolen.



Forsøget glæder undervisningsminister Merete Riisager (LA).



- Vi skal ikke blot være brugere af teknologi. Vi skal også være dem, der former den.



- Det kræver, at vi ruster den enkelte elev til et stadigt mere teknologisk samfund, siger hun i en pressemeddelelse.



Helt konkret er der fra det nuværende skoleår indført et valgfag i teknologiforståelse i folkeskolens udskoling.



Målet om at gøre folkeskoleelever klogere på den teknologiske udvikling er en del af regeringens nye strategi for Danmarks digitale vækst.



Den indeholder syv større initiativer. I alt er der afsat en milliard kroner til strategiens syv større initiativer frem mod 2025.



- Regeringen ønsker, at Danmark skal være en digital frontløber, hvor alle danskere får del i digitaliseringens gevinster, lyder det fra erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K).



Et af strategiens primære punkter er en såkaldt Digital Hub - et offentligt-privat partnerskab.



Det skal igangsætte aktiviteter, som blandt andet styrker virksomhedernes adgang til specialiserede kompetencer og muligheder for samarbejde om udvikling af nye forretningsmodeller.



- De nye teknologier kan gøre os rigere som samfund og har potentiale til at forbedre vores miljø, sundhed og liv på mange måder.



- Den mulighed skal vi gribe, og bringe Danmark klogt og forlæns ind i en digital fremtid, siger Brian Mikkelsen.



/ritzau/