Tyske arbejdsgivere advarer mod strejker

En 24-timers strejke gennemført af Tysklands magtfulde fagforening IG Metall vil være stærkt skadelig for tyske virksomheder.



Det mener arbejdsgiverforeningen Gesamtmetall, der ønsker et kompromis i en optrappet lønkonflikt.



- Strejker vil være ødelæggende, fordi alle virksomheder, der er leverandører, bliver berørt, lyder det fra Gesamtmetall.



Opfordringen til strejke kommer fra IG Metall i den sydlige delstat Baden-Würrtemberg. Det sker, efter at lønforhandlinger brød sammen uden resultat lørdag.



IG Metall er med godt 2,3 millioner medlemmer Europas største fagforening.



Den har tidligere gennemført punktstrejker flere steder i Tyskland



