Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) beskyldes for at have talt usandt på et samråd om kampfly. Det skriver Jyllands-Posten søndag.



Under samrådet i december sagde Hjort ifølge avisen, at forhandlinger med piloterne var "i god gænge". Men det kan piloterne ikke genkende.



Ifølge Niels Tønning, formand for HOD - piloternes fagforening, havde man på det tidspunkt "aldrig" været inddraget i forhandlinger med Forsvarsministeriet om F-35-programmet.



Ifølge foreningen blev forhandlingerne først indledt i denne uge.



Forsvarsministeren afviser at have misinformeret.



