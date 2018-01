Det nye forsvarsforlig, der blev præsenteret søndag, falder ikke i god jord hos flere partier i oppositionen.



Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, kritiserer forliget, der sender 12,8 milliarder kroner til forsvaret over de kommende seks år.



- Mere militær skaber ikke mere tryghed, det er bare voldsomt dyrt. Hvis vi i stedet investerede de milliarder af kroner i forebyggelse af krige og konflikter, ville det give langt mere fred og stabilitet, siger Eva Flyvholm.



Hun peger på oprettelsen af en ny brigade som et af hovedkritikpunkterne til forliget.



- Jeg er bekymret for, at oprustningen med en ny brigade på 4000 soldater, bidrager til et våbenkapløb mellem Nato og Rusland, som bestemt ikke er i Danmarks interesse. Vi burde i stedet arbejde for en gensidig forpligtende nedrustning omkring Østersøen.



Også hos SF bliver forliget mødt med utilfredshed. Forsvarsordfører Holger K. Nielsen kaster ligeledes sin kritik efter den nye brigade.



- Det vil tage tid, før den kan sættes i aktion, og i hvilken sammenhæng skal den i kamp? Forestiller man sig, at det er i forbindelse med en europæisk storkrig? I så fald er vi ude i noget langt alvorligere, siger han.



/ritzau/