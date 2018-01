Med det nye forsvarsforlig får Danmark 500 flere værnepligtige.



Det skal ses i lyset af, at nogle af forligspartierne har ønsket helt at afskaffe værnepligten, mens andre har talt varmt for en fordobling af antallet af værnepligtige.



Sidste år var der i alt 4214 værnepligtige, hvoraf 722 var kvinder.



Det så Dansk Folkeparti gerne mere end fordoblet til 10.000. Men Marie Krarup (DF) er alligevel en tilfreds forsvarsordfører.



- Vi er især glade for, at værnepligten er styrket med et større antal værnepligtige og længere værnepligtstid for mange af soldaterne.



- Værnepligtsuddannelsen får nu større betydning, og man vil som noget nyt bruge værnepligtige i mobiliseringsenheder i den nye brigade. Det er et stort skridt i den rigtige retning, siger hun.



Også De Konservative har sigtet mod at fordoble antallet af værnepligtige og sende over 8000 unge danskere i trøjen hvert år.



Derfor er De Radikale, der gerne så værnepligten som fortid, tilfredse med, at der "kun" kommer 500 flere værnepligtige, siger forsvarsordfører og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R):



- Der var lagt op til markant flere, så vi er glade for, at det er lykkedes at holde antallet nede. Og så har vi fået lagt 25 procent af de nye værnepligtige over i det civile beredskab, hvor de rent faktisk gør nytte.



Regeringspartiet Liberal Alliance er heller ikke fan af værnepligten. I april sidste år skrev partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på Twitter:



- Der er hverken brug for flere værnepligtige eller længere værnepligt. Og det er heller ikke regeringens politik.



Søndag hæfter forsvarsordfører Carsten Bach (LA) sig i stedet ved, at der gennemføres en ekstra rekrutteringsindsats for at tilskynde, at så mange som muligt melder sig frivilligt.



- LA har haft en ambition om at øge frivilligheden i det danske forsvar og beredskab.



- Jeg er derfor glad for, at frivillighed i højere grad nu bliver et bærende element i forsvarets fremtidige rekruttering til den nye og mere tidssvarende værnepligtsuddannelse, siger han.



I forvejen melder cirka 98 procent af de værnepligtige sig frivilligt.



Rekrutteringsindsatsen øges ved, at der afsættes ressourcer til at oplyse om og markedsføre værnepligten. Indsatsen skal intensiveres, hvis andelen af værnepligtige, der melder sig frivilligt, falder.



/ritzau/