Med det netop indgåede forsvarsforlig bliver det danske forsvar styrket med 12,8 milliarder kroner frem mod 2023.



Det skal blandt andet ses i lyset af et mere aggressivt Rusland, betoner statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en skriftlig kommentar.



- Truslen fra Rusland er reel og tiltagende, så vi skal vise beslutsomhed til forsvar – og vi er beslutsomme.



- Derfor er jeg også glad for, at vi er lykkedes med markant at styrke Forsvaret, så vi kan imødegå konventionelle såvel som cybertrusler, siger han.



Forliget afsætter i alt 1,4 milliarder kroner til cyberområdet. Der etableres blandt andet et cybersituationscenter og afsættes 500 millioner kroner i en pulje til håndtering af fremtidens cyberudfordringer.



- Vi kan ikke vende det blinde øje til de stigende trusler mod vores land og mod vores alliance. Vi skal klart signalere, at vi har viljen og styrken til at forsvare os selv, siger Lars Løkke Rasmussen.



- Det gælder i forhold til konventionelle trusler, men i lige så høj grad mod cybertrusler, der kan underminere vores demokrati og sætte essentielle samfundsfunktioner ud af kraft.



Forsvarsforliget forøger også den økonomiske ramme til internationale operationer med 50 procent frem mod 2023.



Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) glæder sig over, at det understøtter muligheden for, at Danmark fortsat kan spille en central operativ rolle i Nato, FN og internationale koalitioner.



- Vi cementerer vores position som kerneland i Nato og bidrager substantielt til, at Alliancen forbliver den stærkeste forsvarsalliance i verden, siger han i en pressemeddelelse.



- Samtidig får vi mulighed for i endnu højere grad at bidrage til håndteringen af de mange kriser i Europas nærområde og international krisestyring i verdens brændpunkter.



- Det internationale trusselsbillede er meget alvorligt. Et mere selvhævdende Rusland tæt på Natos grænser, terrorisme, cybertrusler og irregulære migrantstrømme er alt sammen noget, vi skal forholde os til.



