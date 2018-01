Danske Kasper Rørsted spiser middag med Trump i Davos

Den danske topchef for tyske Adidas, Kasper Rørsted, har som en af de ganske få europæiske topchefer spist middag med præsident Ronald Trump i Davos.



Donald Trumps nærmeste rådgivere, herunder finansminister Steven Mnuchin, varslede allerede torsdag, at den amerikanske præsident ville orientere en mindre gruppe europæiske topledere om den netop vedtagne skattereform og de dereguleringer af den amerikanske lovgivning for erhvervslivet, der er foregået i det seneste år.



Gæstelisten var som udgangspunkt strengt fortroligt, men ft.com skriver fredag morgen, at Kasper Rørsted, der siden oktober 2016 har været topchef for Adidas, var blandt deltagerne.



Blandt de øvrige deltagere var Joe Käser, Siemens, Heinrich Hiesinger, ThyssenKrupp, Mark Tucker, HSBC og Carlos Brito, topchef for Anheuser-Busch InBev.



Over en middag bestående af grillet oksemørbrad med ærtepúre eller aborre fra Schweiz med violet gulerodspuré - der var var frit valg, fortalte Trump topcheferne fra især store europæiske forbrugervirksomheder,



Ifølge en europæisk bankchef i ft.com var Trump nærmest pralende i sin beskrivelse af USA's økonomiske vækst og fortalte - som under valgkampen - at USA kan nå en årlig økonomisk vækst på både 5, 6 og 7 pct.



USA's vækst er i øjeblikket i bedste fald på lige under 3 pct., og mange økonomer fastholder, at grænsen for den strukturelle vækst dermed er nået.



Flere af topcheferne fortæller - udenfor citat - at de spurgte Trump om hans handelspolitik, men fik kun meget vage svar.



En frygt for en handelskrig med KIna er i øjeblikket den altoverskyggende trussel. Det kan blive et emne, når Donald Trump i eftermiddag holder sin store tale i Davos.