May efter brexit: "Nu inviterer vi nye partnere til bordet"

Farvel EU. Og goddag til en masse nye handelspartnere og en stamplads ved bordet i World Trade Organisation (WTO).Sådan lød meldingen fra den britiske premierminister Theresa May, da hun gik på podiet ved topmødet i Davos for at levere sin længe ventede tale. Og den britiske regeringschef havde travlt med at dele invitationer ud til andre lande, nu hvor Storbritannien dropper EU efter brexit-afstemningen."Vi forlader EU, men Storbritannien vil blive ved med at være en global fortaler for frihandel. Vi vil presse på for fremskridt i WTO og forsøge at få nye partnere til bordet. Og selvfølgelig, når vi har forladt EU, så vil vi udvikle nye bilaterale handelsaftaler med lande over hele verden," siger Theresa May.Det sker som startskud til de forhandlinger med EU om handelsaftaler, der nu er på vej, efter at Storbritannien og EU omsider er blevet enige om størrelsen på skilsmisseregningen. Men May sigter også efter aftaler med blandt andet USA og de asiatiske lande. Og hun skal mødes med USA's præsident Donald Trump på Davos-topmødet. Faktisk fremstod Theresa May som en superglobalist, der ville sprede fordelene ved handelsaftaler til alle."Sidste år sagde jeg, at fordelene ved frihandel ikke kommer alle til gode. Og jeg advarede om, at hvis man ikke anerkender det, kan man miste opbakningen til de regler, som er selve grundlaget for frihandel. Vi skal handle for at sikre, at den globale økonomi virker for alle," siger Theresa May.Hun fortsatte:"Helt ærligt. Alt for ofte bliver vores retorik her i Davos ikke fulgt op af handling."Den britiske premierminister glædede sig over, at den globale vækst er steget sidste år - ifølge Det Internationale Valutafond med 3,7 pct. Og hun glædede sig også over, at populismen på den ekstreme højre- og venstrefløj "ikke er gået så meget frem, som nogle havde spået." Men især et område bekymrer Theresa May: At servicesektoren, der faktisk udgør 64 pct af verdens bnp, bliver glemt i handelsaftaler."Mens Ebay, Amazon, Alibaba er blevet globale giganter, der spller en central rolle i milliarder af menneskers liv over hele verden, så har WTO kæmpet med at fjerne barrierer i ehandel i næsten tyve år," siger Theresa May.Hun tilføjer:"Fremskridt på det område er virkelig vigtigt, fordi teknologiske fremskridt bliver ved med at revolutionere mulighederne for mennesker, og vi må have de internationale rammer på plads, der kan sikre, at alle kan få gavn af det."Ifølge Theresa May er adgang til internettet estimeret til at kunne løfte bnp i udviklingslandene med mere end 2200 mia dollar og at skabe mere end 140 millioner nye job.