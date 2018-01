Statsrevisorer kritiserer statens salg af vaccineproduktion

Statsrevisorerne kritiserer i en ny beretning salget af Statens Serum Instituts vaccineprocuktion til et saudiarabisk konglomerat.



Kritikken retter sig blandt andet mod Sundheds- og Ældreministeriets "langsommelige gennemførelse af salget".



" Langsommeligheden fik som konsekvens, at statens foreløbige nettoprovenu ved salget (inklusivhuslejerabat og rådgivningsomkostninger) blev cirka minus 279 millioner kroner mod et forventet provenu på mellem 0 og 285 millioner kroner, samt at driftstabet blev forøget," lyder det.



Beretningen oplister en række forhold, der bidrog til at "forlænge processen, forringe ministeriets forhandlingsposition og forringe salgsprisen".



Blandt andet blev der ikke lavet en ordentlig forretningsplan. Rigsrevisionen påpeger også, at "salgsbeslutningsgrundlaget" ikke var afbalanceret.



Rigsrevisionen tog af egen drift sagen op i juni.



Vaccineenheden, der tidligere hørte under Statens Serum Institut, har blandt andet ansvaret for det danske beredskab mod smitsomme sygdomme.



Siden det saudiarabiske konglomerat, Aljomaih Group, købte vaccineenheden for 15 millioner kroner i januar 2017, er der rejst en række spørgsmål.



Således har Ekstra Bladet kunnet berette, at en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere SR-regering vurderede markedsværdien af vaccineenheden til 285 millioner kroner - altså 270 millioner kroner over salgsprisen.



Oven i det har Aljomaih Group ifølge Ekstra Bladet fået en huslejerabat på minimum 88 millioner kroner over fire år.



Derudover har staten betalt over 30 millioner kroner til konsulenter i forbindelse med salget - blandt andet for at vurdere, om vaccineenheden overhovedet skulle sælges - og for at finde en køber.



Ekstra Bladet har også afsløret, at Aljomaih Group via medejerskabet af banken Arcapita har givet donationer til Det Muslimske Broderskab, som er på flere landes terrorlister.



/ritzau/