Retssag mellem Boeing og Danmark afgøres til marts: Vil tvinge staten til at udlevere kampfly-papirer

Den amerikanske flygigant Boeing må vente til 23. marts med en afgørelse om, hvorvidt Københavns Byret vil tvinge Forsvarsministeriet til at give amerikanerne fuld adgang til samtlige dokumenter og beregninger, som er udarbejdet under den næsten ti år lange konkurrence om at blive leverandør af kampfly til det danske forsvar.Det er konklusionen efter to dages retsmøder mandag og tirsdag."Vi har bedt retten kræve, at Forsvarsministeriet opfylder sin retlige forpligtelse til at dele sine dokumenter og information angående Nyt Kampfly Program-evalueringen med Boeing. Det er vigtigt for Boeing, og med så meget på spil fortjener Danmark fuld åbenhed for at vide, at der har været en fair og gennemsigtig proces til at vælge landets fremtidige kampfly," lyder det i en skriftlig udtalelse fra Boeing efter retsmøderne.Boeing og deres F-18 Super Hornet kampfly tabte i maj 2016 kampen om at erstatte de velkendte F-16. I stedet gik ordren til landsmændene fra Lockheed Martin og dennes F-35 kampfly.Men Boeing mener, at evalueringsrapporten indeholder nogle eklatante fejl og mangler, hvilket skader dem, når andre lande skal købe kampfly og derfor skæver til udfaldet og resultaterne af den danske kampfly-konkurrence.Derfor har de bedt om adgang til alle dokumenter i sagen, som de så vil bruge til at afgøre, om de vil stævne Danmarks for reelt af have udfærdiget fejlagtige resultater for F-18 kampflyet."Det er nu været mere end 16 måneder siden, at Boeing oprindeligt anmodede om adgang til filerne i søgen på information angående Nyt Kampfly Programs evaluering. Siden da har Boeing kun modtaget en lille fraktion af de dokumenter, som vi har ret til at gennemgå, og Boeing har ikke fået en komplet liste over alle dokumenter som krævet i retspraksis," skriver Boeing.Nichemediet nytkampfly.dk har været til stede under retssagen og beretter, at et af de største stridspunkter i forhold til at få udleveret de efterspurgte dokumenter er, hvorvidt Boeing overhovedet er part i sagen eller ej?Som part i en sag har man ret til fuld aktindsigt. Derfor har Boeings advokater fra Bech Bruun kørt hårdt på, at de bør have fuld indsigt i evalueringen af Boeing eget fly, da Boeing har en særlig interesse i sagen.Problemet for Boeing er, at den direkte leverandør, som reelt skulle have solgt F-18 Super Hornet til Danmark, hvis kampflyet havde vundet kampfly-konkurrencen, ikke er Boeing selv, men i stedet den amerikanske flåde, US Navy.Derfor mener Forsvarsministeriet ikke, at Boeing er part i sagen. Og hvis man ikke er part, skal en anmodning om aktindsigt jævnfør offentlighedsloven kunne klares med et samlet tidsforbrug fra myndighederne på 25 timer – hvilket en aktindsigt over adgang til alle dokumenter over en ti år lang kampfly-konkurrence åbenlyst ikke kan.Faktisk har Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Værnsfælles Forsvarskommando indtil videre brugt næsten 1400 timer på Boeing-sagen.Modsat Boeing mener Forsvarsministeriet også, at man faktisk har været samarbejdsvillig ved at sende Boeings advokater over 10.000 dokumenter, siden anmodningen om aktindsigt blev indleveret.Boeing mener omvendt, at det tilsendte ikke har megen værdi for dem, da der har været tale om ufuldstændige sagslister og ikke fulde aktlister, hvorfra Boeing så kan udpege, hvilke dokumenter, de specifikt er interesserede i at få tilsendt.Og det mener amerikanerne fortsat, at de har krav på."Boeing har ifølge den danske lovgivning ret til at gennemgå de dokumenter, der er genstand for anmodningen om aktindsigt, og vi fortsætter med at forfølge disse dokumenter for at få en bedre forståelse af kampfly-evalueringen," skriver Boeing, der nu må væbne sig med to måneders tålmodighed frem mod byrettens afgørelse.