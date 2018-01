Senatet bekræfter Jerome Powell som ny centralbankchef

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Et flertal i Senatet i USA har sent tirsdag aften dansk tid bekræftet Jerome Powell som ny chef for den amerikanske centralbank.



Han overtager dermed posten fra Janet Yellen, der har været USA's centralbankchef siden februar 2014.



Powell tiltræder officielt 3. februar, hvor Yellens embedsperiode udløber.



Yellen har generelt fået ros i løbet af sin tid som chef for den amerikanske centralbank, der er kendt som The Fed. Alligevel valgte USA's præsident, Donald Trump, sidste år at nominere sin egen kandidat til den magtfulde position.



Powell forventes dog på mange måder at fortsætte i Yellens spor.



Det fortæller Mikael Olai Milhøj, der er økonom hos Danske Bank.



"Powell er i vores optik "Yellen i republikanske klæder". Yellen var faldet i unåde hos republikanerne, hvorfor de republikanske senatorer næppe ville have godkendt hende," siger Mikael Olai Milhøj i en skriftlig kommentar.



"Men Det Hvide Hus kunne godt lide hendes politik – og den linje ser Powell altså ud til at fortsætte," lyder det.



Det var også helt ventet, at Powell ville blive stemt igennem i Senatet, og 85 senatorer stemte tirsdag for, mens 12 stemte imod.



Powell har været medlem af centralbankens bestyrelse siden 2012.



Han har blandt andet sagt, at centralbanken under hans ledelse vil fortsætte med at forsøge at lette den lovgivningsmæssige byrde for bankerne samt skræddersy reglerne til den enkelte banks størrelse.



Jerome Powell, der er uddannet jurist, overtager chefjobbet i kølvandet på tre store økonomiske personligheder.



Forud for Janet Yellen stod Ben Bernanke og før det Alan Greenspan i spidsen for banken. De var alle respekteret som dygtige økonomer.



"Det er i vores optik negativt, at Powell ikke er lige så kvalificeret til at lede den amerikanske centralbank som Yellen, da hans akademiske kvalifikationer er mindre," siger økonom Mikael Olai Milhøj.



Hans vurdering er derfor, at Powell i højere grad kommer til at læne sig op ad analyser fra sin medarbejderstab i centralbanken.



/ritzau/Reuters