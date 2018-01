Trump hæver told på vaskemaskiner og solceller

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag aften dansk tid underskrevet et dekret, som med ét slag lægger høj told på vaskemaskiner og solceller.



Mens han underskriver det præsidentielle dekret siger han, at USA ikke længere vil lade sig udnytte af andre.



"Vi vil få folk tilbage i job igen, og vi vil igen fremstille vores egne produkter. Det er lang tid siden sidst," siger Trump bag sit skrivebord i Det Hvide Hus.



Kina og Sydkorea er vrede over det amerikanske skridt og vil klage til den internationale handelsorganisation, WTO.



Trump siger, at hensigten ikke er at udløse en handelskrig. Men mange erhvervsfolk og politikere i Asien og Europa mener, at det netop er det, der er under opsejling med Trumps handling.



Ifølge nyhedsbureauet AP vil tolden på vaskemaskiner udgøre op mod 50 procent de næste tre år, mens afgiften på solceller vil være op mod 30 procent de næste fire år.



"Præsidentens handling gør det igen klart, at Trump-administrationen altid vil forsvare amerikanske arbejdere, landmænd, ranch-ejere og virksomheder," siger USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, i en erklæring.



Donald Trump har en erklæret strategi om "America First". Den går ud på, at hensynet til amerikanske virksomheder og borgere altid skal komme i første række.



Ifølge chefanalytiker Allan von Mehren, Danske Bank, skal tiltaget beskytte amerikansk industri i konkurrencen fra især Kina og Sydkorea.



"Trump har i lang tid anklaget Kina for unfair konkurrence. Og der er amerikanske selskaber, der har klaget til den amerikanske regering over, at Kina dumper varer på det amerikanske marked," siger han.



De nye toldsatser får en blandet modtagelse.



Whirlpool, som er en amerikansk producent af hårde hvidevarer, melder ifølge AP, at det vil betyde flere job hos dem, hvorimod den amerikanske industri for solceller er splittet.



Mens producenter af solceller i USA er begejstrede, vurderer installatører af importerede solceller, at det kommer til at koste beskæftigelse.



"Man kan sige, at det, at Trump gør det uden om WTO, er en farlig vej," siger Allan von Mehren.



/ritzau/