Minister: Borgere ser hellere resultater end ny EU-finanschef

EU-Kommissionens forslag om at oprette en ny EU-finanschef er på bordet, når medlemsstaternes finansministre mødes i Bruxelles tirsdag.



Men borgerne interesserer sig mere for resultater og vækst, end de gør for nye toptitler. Det siger finansminister Kristian Jensen (V) på vej ind til mødet.



- Jeg har svært ved at se, hvad sådan en "EU-finansminister-supermand" skulle gøre, som kunne være anderledes, end det der i dag kan gøres gennem Ecofin (EU's økonomi og finansministre, red.), eurogruppen og det samarbejde, vi har, siger han.



- Det er uinteressant at lave en post bare for postens egen skyld. Det, der er interessant, det er hvilken politik, der føres.



Forslaget om en fælles økonomi- og finansminister blev fremlagt sammen med konkrete tiltag til at styrke den økonomiske og monetære union.



En given person skulle også tjene som næstformand i EU-Kommissionen og formand for eurogruppen.



Målet med toptitlen er blandt andet at styrke sammenhæng og effektivitet i EU's- og euroområdets økonomiske politik, fremgår det i forslaget.



Men Kristian Jensen mener ikke, at den diskussion bør være om poster og institutioner.



- Jeg tror sådan set, at borgerne i Europa er mere interesserede i, at vi laver politik, der skaber vækst, bekæmper ungdomsarbejdsløshed og sikrer, at vi har fremgang i hele Europa.



- Jeg tror ikke, at de interesserer sig for institutioner, titler og andet, siger han.



/ritzau/