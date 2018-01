Puigdemont: Catalonien vil være et sydligt Danmark

Veluddannede borgere, økonomisk vækst, en åbenhed for verden.



Fællesmængden mellem Catalonien og Danmark er stor, betoner den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont under sit besøg mandag på Københavns Universitet.



- Det er en fornøjelse at være her i Danmark.



- Danmark og Catalonien behøver ikke være sammen med store lande for at få del i de globale markeder. Vi vil gerne være det sydlige Danmark, siger Puigdemont.



Den catalanske separatistleder gæster under stor mediebevågenhed et debatarrangement om den politiske situation i Catalonien i en europæisk kontekst.



Det var Puigdemont selv, der for cirka 10 dage siden henvendte sig til Københavns Universitet for at høre, om han måtte deltage i debatten.



Det er første gang, at Puigdemont forlader sit eksil i Belgien, siden han rejste dertil fra Spanien i oktober.



Mandag bad den spanske anklagemyndighed landets højesteret genaktivere en europæisk arrestordre på Puigdemont, men det vil højesteretten ikke gøre, meddelte den kort før debatten på Københavns Universitet.



- Jeg er mere end nogensinde taknemmelig for at leve i det 21. århundredes Europa. Hvor den frie bevægelighed er blevet lige så vigtig som ytringsfriheden, siger Puigdemont.



Formanden for Cataloniens parlament nominerede mandag Puigdemont til at genindtage posten som regionens præsident.



Nomineringen sker i forlængelse af regionalvalget i Catalonien i december, hvor separatistiske partier endnu engang vandt et absolut flertal i det regionale parlament i Barcelona.



Parlamentsformanden mener, at Puigdemonts kandidatur er "absolut legitimt", selv om separatistlederen står over for at blive retsforfulgt for den rolle, han har spillet i Cataloniens kamp for uafhængighed.



Puigdemont var en af hovedkræfterne bag en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien, som Catalonien gennemførte i oktober. Bagefter udråbte han og den øvrige lokalregering et selvstændigt Catalonien.



Det fik centralregeringen i Madrid til at afsætte det catalanske selvstyre - og Puigdemont rejste til Bruxelles af "sikkerhedsmæssige årsager".



Efter nomineringen lover Puigdemont at danne en ny catalansk regering. Det siger han mandag under et debatarrangement på Københavns Universitet.





/ritzau/