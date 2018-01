Spaniens højesteret meddeler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den ikke vil genaktivere den europæiske arrestordre for den tidligere catalanske leder, Carles Puigdemont, der mandag morgen ankom til Danmark.



Meddelelsen om domstolens beslutning kom, kort efter at Puigdemont var landet i København. Her skal han deltage i et debatarrangement på Københavns Universitet.



Tirsdag skal han ifølge planen også mødes med flere folketingspolitikere på Christiansborg.



Det er første gang, Puigdemont forlader Belgien, siden han rejste dertil fra Spanien i oktober sidste år.



Der er udstedt en arrestordre på ham i Spanien.



I november fulgte Spaniens højesteret i første omgang også anklagemyndighedens ønske om også at få udstedt en europæisk arrestordre. Men i begyndelsen af december trak højesteret den europæiske arrestordre tilbage.



Formanden for Cataloniens parlament nominerede mandag Puigdemont til posten som regionens præsident. Nomineringen sker i forlængelse af valget i Catalonien i december, hvor separatistiske partier endnu engang vandt et absolut flertal i det regionale parlament i Barcelona.



Parlamentsformand Roger Torrent siger, at Puigdemonts kandidatur er "absolut legitimt", selv om separatistlederen står over for at blive retsforfulgt for den rolle, han har spillet i Cataloniens kamp for uafhængighed.



Cataloniens nyvalgte regionale parlament valgte i sidste uge Roger Torrent fra separatistpartiet Esquerra Republicana (ERC) som formand.

Separatistpartierne har et flertal i parlamentet med 70 mandater ud af de i alt 135.



I den spanske hovedstad, Madrid, blev det udelukket, at Puigdemont kan stå i spidsen for Catalonien.



- Det er absurd, har premierminister Mariano Rajoy sagt.



Valget i Catalonien blev udskrevet oven på en omstridt folkeafstemning om uafhængighed 1. oktober. Regeringen i Catalonien gennemførte afstemningen, selv om Spaniens forfatningsdomstol havde kendt den ulovlig.



/ritzau/AFP