FAKTA: Vækstplan skal gøre Danmark til maritimt kraftcenter

Regeringen vil med 36 initiativer udvikle og styrke den maritime sektor, så Danmark står stærkere globalt.

Regeringen nedsatte i maj 2016 Vækstteamet for Det Blå Danmark.



Det fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan de danske maritime erhvervs internationale konkurrenceevne kan styrkes frem mod 2025.



Vækstteamet afleverede sine anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i april 2017.



Regeringen har efterfølgende arbejdet videre med Vækstteamets anbefalinger. Det har resulteret i den færdige Vækstplan for Det Blå Danmark.



Vækstplanen indeholder i alt 36 initiativer.



Her kan du læse om ti af dem:



* Danmark skal gøres til et førende laboratorium for test af nye maritime teknologier, digitale systemer, produktions- og driftsformer samt energiproduktion.



* Der skal i fællesskab med erhvervet arbejdes for at styrke det maritime iværksættermiljø.



* Regeringen vil overvåge, at de maritime erhverv i Danmark har konkurrencedygtige rammevilkår.



* Regeringen vil undersøge de maritime erhvervs mulige finansierings- og kapitaludfordringer.



* Tinglysningsafgiften for registrering af handelsskibe afskaffes hurtigst muligt i 2018.



* Regeringen vil understøtte, at uddannelser med relevans for Det Blå Danmark giver kompetencer, der matcher erhvervets behov nu og i fremtiden.



* Der skal arbejdes for et velfungerende transportsystem for vej, bane, søfart og luftfart og for et bedre samspil mellem transportformerne. Der skal også ses på mulighederne for at flytte mere gods fra vej til sø.



* Rekrutteringen på professionsbacheloruddannelserne til skibsfører og skibsofficer øges.



* Der skal investeres 237 millioner kroner i forskning i nye teknologiske muligheder og 282 millioner kroner i forskning, der skal skabe grøn vækst.



* Den globale profilering af Det Blå Danmark styrkes. Det skal ske gennem en målrettet og ambitiøs markedsføringsindsats af Danmark som et globalt maritimt kraftcenter.



Kilder: Erhvervs- og Vækstministeriet.