Undersøgelse frikender Anna Mee Alleslev for inhabilitet

Det var et venskabeligt forhold, baseret på en professionel kontakt. Men det var ikke et venskab, der kan føre til inhabilitet.



Sådan lyder vurderingen fra advokatfirmaet Horten, der har undersøgt relationen mellem forhenværende beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) og ejeren af Øens Murerfirma, Jan Elving.



Det oplyser Københavns Kommune, der har bestilt undersøgelsen, i en pressemeddelelse.



Undersøgelsen er sendt til Folketingets Ombudsmand. Han har bedt kommunen om en redegørelse for sagen, hvor Allerslev blandt andet har lånt et festlokale af firmaet.



Hun har også stillet spørgsmål til forvaltningen om et byggeprojekt, som murerfirmaet var involveret i.



Men forvaltningen har ikke lagt vægt på usaglige hensyn, lyder advokaternes vurdering. Og der har været truffet rigtige og lovlige afgørelser i sagen.



Alligevel vil Teknik- og Miljøforvaltningen anbefale at revidere rammerne for politikernes spørgsmål til forvaltningen, fremgår det.



De såkaldte politikerspørgsmål har også været i fokus i en anden sag, hvor forhenværende teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) stillede spørgsmål om sin overbos altan.



Forholdet mellem Anna Mee Allerslev og Jan Elving kom frem i dagbladet BT op til kommunalvalget i november 2017. Her var Anna Mee Allerslev til at begynde med spidskandidat for De Radikale i København.



Men hun trak sig både som borgmester og spidskandidat efter afsløringer af, at hun havde lånt en stor festsal på Københavns Rådhus til sit bryllup. Det var sket uden at betale den leje, som kommunen ellers afkræver borgere, der vil låne den.



Siden er det kommet frem, at adskillige andre københavnske lokalpolitikere har holdt bryllupper og fødselsdage i rådhusets lokaler uden at betale leje.



