Tyske socialdemokrater stemmer for regeringsdannelse med Angela Merkel

De tyske socialdemokrater, SPD, har netop stemt om, hvorvidt de vil gå videre med forhandlingerne om at indgå i en koalitionsregering med Angela Merkels CDU og støttepartiet CSU.



De godt 600 delegerede på den ekstraordinære partikongres i Bonn har valgt at stemme ja.



Ifølge tyske Bild har 362 stemt for en videre forhandling om regeringsdannelse med CDU/CSU, mens 279 har stemt imod.



Det betyder, at SPD-partilederen, Martin Schulz, formegentlig fortsætter som leder af de tyske socialdemokrater. Hans fremtid som leder stod og faldt med dagens afstemning.



Lettelsens suk



"Man kunne næsten høre lettelsens suk fra både Angela Merkel og Martin Schulz, da stemmerne blev talt op," siger Lykke Friis, der er prorektor på CBS og Tyskland-kender.



"Og det var lidt af en cliffhanger, da man måtte fintælle, og da hele debatten var præget af, at det var nej-siden der havde de gode talere. Det var først da gruppeformanden kom op og holdt en meget fængende tale, at stemningen i salen skiftede," siger Lykke Friis.



Ifølge hende er SPD et parti i dyb spilttelse, og Martin Schulz' skæbne er på ingen måde afgjort.



"Jeg har endnu ikke mødt nogen, der tror på, at han er spidskandidat for SPD ved valget i 2021," siger Lykke Friis.



Ny regering ved påsketid



Tyskland har stået uden regering siden valget til Forbundsdagen 24. september sidste år, men med dagens resultat, forventes Tyskland at komme tættere på en regeringsdannelse og på en fjerde runde med Angela Merkel som Tysklands forbundskansler.



"Forhandlingerne om en ny regering går i gang i begyndelsen af den kommende uge, og så forventes der at være en ny, tysk regering omkring påske," siger Lykke Friis, der erkender, at SPD's medlemmer teoretisk kan sætte en stopper for regeringsdeltagelse, da hele partiet nu skal ud i en afstemning om en eventuel regeringsdannelse.



Europa i nyt gear



"Der er også en anden mand, der er glad i dag," siger Lykke Friis med henvisning til Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.



"Nu kan diskussionen om et stærkere EU gå i gang."