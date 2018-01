Spanien vil have den catalanske separatistleder Carles Puigdemont anholdt, hvis han rejser til Danmark. Det oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AFP.



Puigdemont skal efter planen deltage i et debatarrangement på Københavns Universitet mandag og til møde med folketingspolitikere tirsdag.



Der er i øjeblikket en spansk arrestordre på den catalanske separatistleder, som har befundet sig i eksil i Bruxelles siden oktober.



Det betyder, at han vil blive anholdt, hvis han vender hjem.



Men den europæiske arrestordre, der en kort overgang var på Puigdemont, blev i begyndelsen af december ophævet af den spanske anklagemyndighed igen.



Den spanske anklagemyndighed siger søndag, at hvis Puigdemont rejser til København, vil den bede en højesteretsdommer udstede en arrestordre og anmode Danmark om at udlevere ham.



Puigdemont stod som catalansk selvstyrepræsident i spidsen for en omstridt afstemning om uafhængighed fra Spanien. Inden da havde forfatningsdomstolen erklæret afstemningen ulovlig.



Den fandt sted 1. oktober.



Under halvdelen af de catalanske vælgere deltog. Af dem stemte ni ud af ti for løsrivelse.



En lille måned senere erklærede et lille flertal af parlamentet i den spanske region Catalonien for selvstændig.



Samme dag opløste centralregeringen i Madrid det regionale parlament, fyrede den lokale regering, udskrev nyvalg og overtog styringen af regionen.



Oven på valget til parlamentet i Catalonien blev partiet Ciudadanos, som vil blive i Spanien, størst.



Men det var de partier, som er tilhængere af løsrivelse, der sammen sikrede sig flertallet.



Dermed er situationen i den rige region fortsat usikker.



Puigdemont og dennes støtter hævder, at han kan lede Catalonien fra sit eksil.



Det modsætter den spanske centralregering og premierminister Mariano Rajoy sig.



Hvis parlamentet forsøger at få Puigdemont valgt som selvstyrepræsident igen, vil Madrid opretholde direkte styre over regionen.



