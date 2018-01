Skat har ikke kræfterne til at kontrollere, om små og mellemstore virksomheder med vilje laver fejl i regnskabet for at betale mindre i skat i Danmark.



Det mener Torben Bagge, der er skatteadvokat og ekstern lektor ved Aarhus Universitet. Han er derfor ikke forundret over, at nogle virksomheder kan blive fristet af en skattegevinst.



"Jeg tror, mange har erkendt, at man har skåret alt for dybt i Skat og deres mulighed for at føre kontrol."



"Derfor er det blevet væsentligt nemmere for folk at undgå at betale den korrekte skat i dag, fordi risikoen, for at Skat kommer og kontrollerer og opdager snyd, er relativt begrænset, som det ser ud i dag," siger han.



Små og mellemstore virksomheder bryder hvert år skattereglerne og snyder for adskillige milliarder kroner. Det fremgår af en stikprøveundersøgelse, som Skat har foretaget i et repræsentativt udsnit af virksomheder.



Hvis en virksomhed virkelig ønsker at omgå reglerne, er det temmelig lige til, mener Torben Bagge. Eksempelvis kan en vin, som blev drukket i hjemmet, tilfældigvis komme til at stå som virksomhedens udgift.



"En fejl for dem, som gerne vil snyde, kan være at medtage nogle udgifter i regnskabet, som ikke er fradragsberettigede. Det kan være, at man kommer til at tage udgifter med, som i realiteten er private og ikke virksomhedens," siger lektoren.



Der er en klar overvægt af virksomheder, der følger skattereglerne, men som alligevel tager fejl, vurderer Skat. Det kan være et udtryk for manglende viden eller misforståelser.



I Torben Bagges øjne handler det om, at det er blevet unødvendigt komplekst for især små og mellemstore virksomheder at aflægge et korrekt regnskab



Og det er Ane Buch enig i. Hun er direktør i MSV Danmark, som repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder. Hun mener, at virksomhederne har en stærkt interesse i at alle betaler skat.



"Det er dybt konkurrenceforvridende, når nogle virksomheder ikke betaler skat. For så kan de sætte deres priser ned og underminere dem, der gør, som de skal."



Knap seks ud af ti af de små og mellemstore virksomheder, som er med i Skats stikprøveundersøgelse, har fejl i deres skatteindberetning og har af den grund ikke betalt den skat, som de burde.



Skat vurderer, at knap hver tiende af de virksomheder, som laver fejl, gør det vel vidende om, at det er i strid med skattereglerne.



/ritzau/