Relateret indhold Tilføj søgeagent Angela Merkel Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Angela Merkel

I januar 1963 satte daværende tyske kansler Konrad Adenauer og franske præsident Charles de Gaulle deres underskrift på en venskabstraktat mellem deres to lande.



Nu, 55 år efter, vil landenes nuværende ledere gøre det samme.



Forbundskansler Angela Merkel og præsident Emmanuel Macron har søndag meddelt, at de vil opdatere den over fem årtier gamle Elysée-traktat.



Det er blandt andet det bilaterale økonomiske, sociale, politiske og teknologiske samarbejde, der skal styrkes.



Parlamenterne i både Tyskland og Frankrig har opfordret til, at traktaten bliver opdateret.



"Vi gør det, så vi kan bringe borgerne i vore lande endnu tættere sammen. Og vi gør det for at give hele Europa et nyt skub fremad, for at gøre det endnu stærkere, siger Merkel i en fælles video udsendt af de to lande. Vores mål er at udvikle de fælles positioner omkring alle store europæiske og internationale emner."



De to mødtes i Paris fredag. Her talte Merkel og Macron blandt andet om udsigten til at indgå en aftale om at reformere eurozonen.