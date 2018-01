Det udstiller dysfunktionen i Kongressen, at USA's statsapparat er lukket ned, og store dele af den offentlige sektor i USA nu går i stå.



Det siger lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet Niels Bjerre-Poulsen, efter at Senatet i USA har stemt nej til et forslag om finansiering af det statslige budget.



Situationen er særlig belastende for en præsident som Donald Trump, vurderer han.



"Dels sker det på etårsdagen for hans indsættelse, og dels har han slået sig op på, at han var god til at forhandle," siger Niels Bjerre-Poulsen.



"Han har sagt, at han ikke ved så meget om detaljer og lovgivning, men at han kunne forhandle aftaler på plads. Og så sker det her, og det ser i hvert fald ikke så kønt ud."



Jørn Brøndal, som er professor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, er enig.



"Der er næsten en symbolværdi i, at regeringen nedlukker samme dag, som Trump har siddet et år ved magten, fordi hans administration har været plaget af masser af kaos," siger han.



/ritzau/