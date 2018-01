Efter et år med Trump er erhvervslivets frygt gjort til skamme

Donald Trump blev i november 2016 valgt på et løfte om at gøre USA storslået igen.



Det skulle blandt andet ske ved at skrotte frihandelsaftaler og satse på egne industrier.



Valgløfterne fik både økonomiske analytikere og erhvervslivet til at kigge med bekymring mod den anden side af Atlanten.



Men på årsdagen for præsidentens indtog i Det Hvide Hus er frygten indtil videre gjort til skamme.



Den amerikanske økonomi er stærk, lyder det fra danske analytikere.



"Ser man på de økonomiske nøgletal alene, ser det godt ud for amerikansk økonomi. Og de bange anelser, nogle havde for, at Trump ville afspore opsvinget, er gjort til skamme," siger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank.



Ledigheden er faldet fra 4,8 pct. i januar 2017 til 4,1 pct.



Og samlet set blev der skabt lidt over to millioner job i præsidentens første år.



"Når det er sagt, var væksten allerede på vej op i gear før det amerikanske valg, ligesom den accelererende vækst har været et globalt fænomen. Så man skal heller ikke overgøre Trumps betydning – væksten var nok også kommet op i gear, hvis Clinton havde vundet," siger Mikael Olai Milhøj.



Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri med særligt fokus på international økonomi og USA, er enig.



"Amerikansk økonomi er indtil videre i god gænge og rider videre på den konjunkturbølge, som allerede var der i slutningen af Barack Obamas periode," siger han.



Det har danske virksomheder nydt godt af, fortæller chefanalytikeren.



"USA er vores tredjestørste eksportmarked. Vi sender for 100 mia. kr varer den vej hvert år. Og hvis ikke dollaren falder yderligere, eller Donald Trump bliver mere protektionistisk i sin handelspolitik, bør der være basis for øget eksport til USA i 2018," siger Allan Sørensen.



Begge analytikere peger på én af Donald Trumps største sejre i løbet af de første 365 dage som præsident: vedtagelsen af en skattereform.



Effekten af skattereformen kan dog ikke ses på amerikansk økonomi endnu.



"Men der er ingen tvivl om, at skatteaftalen vil løfte væksten i USA," siger Allan Sørensen.



"Spørgsmålet er bare hvor meget. Det er der stadig meget stor usikkerhed om."



Mikael Olai Milhøj peger på, at skattereformens elementer normalt er redskaber, som tages i brug i krisetider. Derfor er det "svært at sige, at man har brug for det":



"Faktisk risikerer skattereformen at overophede økonomien," tilføjer han.



/ritzau/