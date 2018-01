Egyptens præsident stiller op til genvalg

Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi stiller op til genvalg ved det kommende præsidentvalg i marts.



Sisi, der selv gav meddelelse om sin beslutning ved et pressemøde i Kairo fredag, var hærchef i Egypten, da han i 2013 afsatte den folkevalgte islamistiske præsident Mohamed Mursi ved et kup.



"I dag siger jeg åbent og ærligt, at jeg håber I vil tillade og acceptere mit kandidatur til præsidentposten," sagde Sisi.



Præsidentvalget i Egypten finder sted den 26. til 28. marts. Hvis der ikke findes en vinder i første runde, skal der være en anden valgomgang 24. til 26. april.



Sissi fremstår i stigende grad som en autoritær og enerådig leder, og han har slået hårdt ned på modstandere.



I 2014 vandt Sisi præsidentvalget med 93 pct. af stemmene, men valget blev boykottet af mange egyptere.



Mohamed Mursi var præsidentkandidat for Det Muslimske Broderskabs politiske gren, Friheds- og Retfærdighedspartiet, som vandt valget i 2011.



Mursi afsoner nu en dom på 20 år for at have ansporet til angreb på demonstranter i 2012.



Sisi var også militærchef under opstanden mod tidligere præsident Hosni Mubarak i 2011. Han blev leder af det råd, som tog magten efter Mubarak, indtil Mohamed Mursi vandt præsidentvalget og blev indsat i august 2012.



Mursi gjorde Sisi til forsvarsminister, men i juli 2013 var protesterne mod Mursi så store, at militæret afsatte ham.



