Løkke: Ingen penge til selvstændigt Grønland

Grønland må gøre det klart over for sig selv og den danske regering, om landet ønsker at forblive som en del af Rigsfællesskabet eller være selvstændigt.



Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved en forespørgselsdebat i Folketingssalen fredag.



Her havde Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen, bedt statsministeren redegøre for den grønlandske selvstændighedsproces og landets økonomi.



Samtidig gjorde statsministeren det klart, at den økonomiske hjælp fra Danmark til Grønland ikke kan fortsætte, i tilfælde af at landet bliver selvstændigt.



- Jeg kan ikke se en situation for mig, hvor statens tilskud eller opgaveløsning fortsætter i en længere periode efter Grønlands selvstændighed.



Han påpegede, at Grønlands økonomiske konjunkturer er gode på grund af øget vækst og beskæftigelse, men at landet står over for flere udfordringer.



- Der er brug for reformer og nye indtægter. Ifølge Grønlands økonomiske råd er der behov for budgetforbedringer på cirka en milliard kroner, hvis velfærden skal sikres.



- De beregninger er lavet ud fra, at landet er en del af Rigsfællesskabet, og at Danmark støtter landet økonomisk, sagde Lars Løkke.



Han gjorde desuden opmærksom på, at Grønlands økonomiske råd har vurderet, at Grønlands planlagte investeringer i en ny og bedre infrastruktur - heriblandt tre nye lufthavne - ikke er rentable og kan udgøre en risiko for landets økonomi.



Under debatten fredag gav Søren Espersen udtryk for bekymring for Grønlands kurs.



Det grønlandske selvstyre mangler både vilje og evne til at løse samfundets strukturelle udfordringer, alt imens de ledende politikere bruger al deres energi på at indføre selvstændighed, lød det fra DF-politikeren.



Selvstyret har nedsat en forfatningskommission, der arbejder på en forfatning, der på sigt skal gælde et selvstændigt Grønland.



Der har på det seneste været uro om kommissionens arbejde. I november-december nedlagde den sit arbejde på grund af uenighed om kommissionens sammensætning.



/ritzau/