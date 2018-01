Analyse: Farerne er væk - udsigt til

Fryd og gammen. Eller hjerneløs lemminge-effekt blandt investorerne?



Efter den bedste start på aktieåret i mere end tre årtier er der mindre end tre uger inde i 2018 fornyet gang i bobledebatten fra 2017.



Strateger med et globalt overblik forudser en "melt-up" på aktiemarkederne - altså det modsatte af en nedsmeltning, men implicitet også en så hastig stigning i kurserne, at det uundgåeligt følges af en måske større kurskorrektion.



Andre som Pimcos globale cheføkonom, Joachim Fels, er så utryg ved den udbredte optimisme, at det han mest frygter er manglen på frygt i markedet. Altså aktieindkøb uden forudgående omtanke. Det fortalte han i London i oktober sidste år og gentog det torsdag på Bloomberg TV.



De, der måtte have lyttet til rådgiveren for verdens største obligationsfond sidste efterår og derfor tog penge af bordet, er siden da gået glip af flotte kursstigninger. Alene i år på over 5 pct. På det globale aktieindeks.



Bakkes op



I London ser også Gabriel Sterne som Head of Global Macro Research i tænketanken Oxford Economics på det store billede og det lange forløb. Hans konklusion er, at den ellers over ni år lange optur for aktierne sagtens kan fortsætte, fordi vi er midt i en periode med stor makroøkonomisk stabilitet, der nærmest er urokkelig.



Gabriel Sterne sammenligner med perioden mellem 1990 og 2006, kendt som Great Stability, hvor der ganske vist optrådte bl.a. en bristet dom-com boble, men hvor det geopolitiske klima alligevel var relativt stabilt.



Sterne påpeger, at den globale stabilitet udhules af bl.a. voksende ulighed, boble-lignende aktiekurser og en svag langsigtet vækst, men understreger samtidigt, at det sker så langsomt, at udsigt til en "melt-up" på aktiemarkederne i år og måske langt ind i 2019 er større end faren for en nedsmeltning.



Stabiliteten understøttet bl.a. af, at den historiske lempelige pengepolitik har bestået eksamen - en lang periode med nul- eller negative renter ar haft den ønskede effekt - mens kun få lande har faretruende budgetunderskud og gældsopbygning. Ligesom tilsynet og kontrollen med de store systemisk vigtige finansielle aktører er forbedret.



I den tyske investeringsbank, Berenberg Bank mødes cheføkonom Holger Schmieding tilsvarende optimisme med skepsis fra de kunder, der bruger hans rådgivning til at investere.



Tror på flot 2018



Han skriver, at mange mener, at det "er for godt til at være sandt" og de hellere vil høre om risici end om positive prognoser. Men netop den risiko-aversion er, mener Schmieding, grundlaget for, at aktierne kan fortsætte opturen i en rum tid endnu.



Fordi vi har "brugt 10 år på at diskutere den ene krise efter den anden" og derfor slet ikke er er nået det punkt i cyklen, hvor erhvervsliv, investorer og låntagere smider al forsigtighed over bord og kaster sig frådende ud i et økonomisk hav, hvor de til sidst vil stå nøgne tilbage, når tidevandet trækker sig tilbage.



Han tror på et flot vækstmæssigt 2018 med et plus på 2,9 pct. af bnp. I USA, 2,5 pct. i eurozonen og 1,5 pct. i Japan. Flot, men ikke strålende, fordi sådanne vækstrater indtil krisen i 2008 ville være indenfor definitionen på normalt på dette stade i den økonomiske cyklus.



Og netop på grund af disse vækstrater - og endelig ikke at forglemme det globale synkrone opsving - så tror både Gabriel Sterne og Holger Schmieding på et 2018, hvor det kan betale sig at købe risici.



Altså især aktier. Hvorimod de sikre obligationer vil være mindre tillokkende. Et udsalg med faldende kurser og derfor stigende renter er allerede i gang. Den lange amerikanske rente er nu over 2,60, det højeste niveau siden midten af 2014. Også euro-renterne stiger og konsensus er, at der er mere på vej i løbet af 2018.



Det skal aktieinvestorerne selvfølgelig holde øje med. Fordi det netop er de historisk lave renter, der har gjort risici tillokkende for overhovedet at få et afkast. Men hvis inflationen og dermed centralbankerne opfører sig som forventet, er det ikke i år, at renterne gør obligationer til det næste storhit.