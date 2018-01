DF-ordfører: Grønland styrer mod økonomisk kollaps

Det grønlandske selvstyre mangler både vilje og evne til at løse samfundets strukturelle udfordringer, alt imens de ledende politikere bruger al deres energi på at indføre selvstændighed.



Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen, ved en forespørgselsdebat i Folketingssalen fredag.



Her havde Søren Espersen bedt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) redegøre for den grønlandske selvstændighedsproces og landets økonomi.



Det har DF-ordføreren gjort, fordi han er bekymret for Grønland.



- Vi taler om et land med kun 45.000 indbyggere. Grønland er en del af kongeriget Danmark og som sådan omfattet af Grundloven.



- Grønland er repræsenteret i Folketinget, alle på Grønland er danske statsborgere og kan få et dansk pas.



- Derfor har vi som folketingsmedlemmer ikke bare ret, men også pligt til at reagere, når vi er vidne til, at Grønland styrer mod økonomisk kollaps og dermed en social katastrofe, siger Søren Espersen ved fredagens debat.



Han mener blandt andet, at opførslen af tre nye lufthavne i Grønland til en samlet pris på fire milliarder kroner fremskynder den proces.



Søren Espersen kritiserer derfor de grønlandske selvstændighedsdrømme og påpeger, at landet ikke ville kunne klare sig uden det danske bloktilskud.



- Med bloktilskuddet er landet allerede i knæ, og Grønlands økonomiske råd har anslået, at der i løbet af de næste par år skal findes budgetforbedringer på en milliard kroner.



- Det ville svare til, at vi i Danmark skulle finde 100 milliarder kroner. Det er et svimlende beløb, siger Søren Espersen.



Han anklager de grønlandske politikere for at ignorere problemerne.



- Man skulle tro, at de var travlt beskæftiget med at forbedre markante reformer.



- Men nej, Grønlands politikere har ikke tid til den slags. De har andre og langt mere storslåede politiske planer, nemlig selvstændighed, siger Søren Espersen.



/ritzau/