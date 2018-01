Venstres magtfulde Herning-borgmester vil have flere opgør med DF

Herning-borgmester Lars Krarup (V) opfordrer i Weekendavisen sit parti til at distancere sig fra og tage flere opgør med Dansk Folkeparti.



Nogle af forslagene fra regeringens støtteparti om udlændingestramninger er "tæt på vanvid" ifølge venstreborgmesteren, som er en af dem, der lyttes mest til i partiets bagland.



Han henviser til beslutningen om at adskille forhandlingerne af en skattepakke for udlændingestramninger.



- Det er for mig at se tæt på vanvid. Adskillelsen betyder, at regeringen kan spille ud med det, regeringen mener om udlændingepolitik. Det har jeg meget store forventninger til.



- Der er stor forskel på at kunne spille ud selv, i stedet for at udlændingepolitik bliver en handelsvare for at få skattelettelser igennem. Det er politisk en kæmpe fordel for regeringen, siger han.



Lars Krarup var en af statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) støtter i kælderen under Odense Congress Center, da Kristian Jensen (V) og Løkke blev enige om et delt formandskab af partiet under et hovedbestyrelsesmøde.



Siden er forholdet kølnet en smule, efter at Herning ikke fik den jyske politiskole. Det har desuden skaffet Krarup et køligt forhold til Dansk Folkeparti, der udlægges som hovedaktør bag placeringen af skolen.



- Under ham (Kristian Thulesen Dahl, red.) er Dansk Folkeparti mere blevet et meningsmålingsparti end et borgerligt parti. Når jeg hører ham sige, at det gik galt med finansloven, fordi Kristian Jensen er uerfaren, skal han måske lige huske at kigge på sig selv, siger Lars Krarup i Weekendavisen.



I stedet for Dansk Folkeparti ser Lars Krarup gerne et samarbejde med Socialdemokratiet, selv om han godt ved, at det ikke kommer til at ske på kort sigt.



Den ny kurs, som han taler for, vil betyde, at partierne grundlæggende ændrer den måde, hvorpå Venstre og Dansk Folkeparti har arbejdet sammen siden 2001.



Lars Krarup mener, at det har været skidt for folkestyret, at VK-regeringerne op gennem 00'erne skabte en præcedens ved at blande forhandlinger om finanslov og andet sammen.



/ritzau/