Regeringen tilbød DF at udfordre konventioner for skattelettelser

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har hævdet, at regeringen aldrig var klar til at levere det "paradigmeskifte" i udlændingepolitikken, der var DF's modkrav for at gå med til "ambitiøse" skattelettelser.



Også i de dramatiske dage i december gjorde DF meget ud af at kalde regeringen fodslæbende.



Nu viser et lækket aftaleudkast ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten fredag, at regeringen i de afgørende dage af forhandlingerne tilbød støttepartiet mere vidtgående stramninger, end offentligheden hidtil har kendt til.



Regeringen var blandt andet klar til et opgør med integrationen for de flygtninge, der har midlertidig beskyttelsesstatus - især flygtninge fra Syrien.



Tre konkrete forslag



Og i aftaletilbuddet var Lars Løkke Rasmussen - i forhold til tre konkrete forslag - klar til at risikere en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.



En af dem var en femårsregel, der ville betyde, at et barns ophold i Danmark ikke skulle "tillægges vægt inden for de første fem år af barnets ophold her i landet", når myndighederne vurderer, om den gruppe af flygtninge skal have inddraget opholdstilladelsen og rejse hjem.



Det var regeringen klar til på trods af "den procesrisiko, som det anerkendes, der er ved denne femårsregel", hedder det i aftaleudkastet ifølge Jyllands-Posten.



"Markant kursændring"



Regeringen ville skrotte det nuværende integrationsprogram for samme gruppe flygtninge og erstatte det med et "hjemrejseprogram".



"Hvis disse forslag blev gennemført, ville det være en markant kursændring væk fra de principper, der er grundlæggende i udlændingepolitikken i dag," siger asylchefen i Dansk Flygtningehjælp, Eva Singer, til Jyllands-Posten.



Hun kalder flere af tiltagene "meget vidtgående".



Alle regeringspartierne mener, at DF derfor sagde nej til en skattereform trods tilbud om et "reelt paradigmeskifte".



Men Thulesen Dahl mener, at tilbuddet ikke var godt nok:



"Vi kunne ikke få tilstrækkelig sikkerhed for, at de her justeringer giver det paradigmeskifte, vi er gået efter. Det er meget snak og for lidt handling," siger han til Jyllands-Posten.