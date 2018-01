Løkke: Desværre passede Uber ikke ind i vores samfund

Selvkørende biler og robotteknologi generelt bliver mere og mere en del af danskernes hverdag i fremtiden.



Derfor skal ny teknologi omfavnes. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



Derfor er han ærgerlig over, at kørselstjenesten Uber blev lukket i Danmark sidste år.



Men Uber passede bare ikke ind i den danske model, siger Løkke i forbindelse med et dialogmøde torsdag om den digitale og teknologiske udvikling og de udfordringer og muligheder, som følger med.



"Vi kunne ikke passe det ind i den danske model, og så vendte vi ryggen til. Det passede ikke ind i vores samfund," siger Løkke fra scenen i Ringsted Kongrescenter.



Uber blev kritiseret for at se stort på løn og arbejdsforhold.



"Og det går jo ikke," siger Løkke.



Lukkede sidste år



Med til dialogmødet var også Danske Banks administrerende direktør, Thomas Borgen, og digitalekspert Christiane Vejlø.



Uber lukkede sidste år på grund af den nye taxalov. Krav om taxameter og sædefølere var ikke noget, Uber kunne overleve.



Kørselstjenesten kom til Danmark i 2014. Den lukkede i april sidste år. Ifølge Uber havde tjenesten 2000 chauffører i Danmark og 300.000 kunder.



"Disruption er et frygteligt ord"



Både Borgen og Vejlø er med i Løkkes Disruptionrådet, som skal være med til at sikre, at Danmark bevarer arbejdspladser og er et lige og rigt samfund trods den teknologiske udvikling i de kommende år.



"Disruption er et frygteligt ord. Jeg er lidt ked af, at vi ikke kunne finde på noget andet," siger Lars Løkke Rasmussen.



Statsministeren har tidligere udtalt, at der er brug for justeringer i den danske samfundsmodel og arbejdsmarkedsmodel, så der er plads til ny teknologi.



Statsministeren ser frem til, hvad fremtiden bringer.



"Jeg ved ikke, hvad for noget teknologi der kommer. Jeg ved bare, at der kommer en masse," lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.