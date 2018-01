Endnu en lokalformand melder sig ud af Liberal Alliance, efter at regeringen har opgivet planerne om en historisk stor skatteaftale. Det er lokalformanden for LA i Esbjerg, Rene Christensen-Dokbua.



Han skriver i en pressemeddelelse, som han har lagt ud på Facebook, at det skyldes "usande kommentarer" om regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen, der mandag meldte sig ud af LA.



Marianne Mørk Mathiesen var LA's eneste medlem af regionsrådet i Region Syddanmark.



- Det helt afgørende er, at vi fuldkommen har mistet vores troværdighed, sagde Marianne Mørk Mathiesen til TV 2/Fyn om sin beslutning.



- Dråben var den sidste udmelding om, at vi igen opgav en sag, vi har stået stejlt på. Det var dråben: At vi endnu engang laver en kolbøtte og endnu engang efter en fejlslagen ledelsesvurdering,



Også Carsten Grumsen, der har været med i bestyrelsen for LA i Esbjerg, har meldt sig ud. Udmeldelserne kommer i kølvandet på, at både lokalformanden for LA i Thy/Mors, Leo Skydt Jørgensen, og lokalformanden for Frederikshavn/Læsø, Kristina Mebus, har meldt sig ud.



Fredag i sidste uge mødtes Liberal Alliances hovedbestyrelse i Nybog. Her var der fuld opbakning til såvel fortsat regeringsdeltagelse som politisk leder Anders Samuelsens fortsatte lederskab, lod Samuelsen forstå efter mødet.



/ritzau/