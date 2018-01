Apple glæder Trump med enorm skattebetaling: Sender 233 mia. i statskassen

Med en netbank-overførsel til USAs skattevæsen på 38 mia. dollar, 233 mia. kr., og store investeringer i USA gør Apple præcist som præsident Donald Trump vil have USAs erhvervsliv til at opføre sig.



Den enorme skattebetaling er en konsekvens af skattereformen i USA, der blev vedtaget kort inden årsskiftet.

Samtidigt med, at selskabsskatten blev reduceret fra 35 til 22 pct. blev der indført en tvangsskat på 15,5 pct. på det bjerg at ubeskattet indtjening, som amerikanske selskaber har parkeret i udlandet.



Alene for Apples vedkommende er der tale om en formue på 252,3 mia. dollar, som man nu skal betale skat af. Efter at have betalt 38 mia. dollar i skat er det op til selskabet selv om man vil tage resten hjem til USA eller lade pengene stå i udlandet.



Præsident Trump reagerede straks med tweets, hvor han taler om at de amerikanske teknologi-virksomheder nu henter "massive formuer hjem til USA" som konsekvens af skattereformen og at det er "en kæmpe gevinst for amerikanske arbejdere og for USA".



USAs største virksomheder har anslået 2,65 billioner dollar gemt i udlandet, der ikke er beskattet. Ifølge Joint Tax Commitee i Kongressen kan den nye tvangs- og engangsskat indbringe 339 mi.a dollar over de kommende 10 år.



Apple, verdens mest værdifulde selskab, bruger samtidigt anledningen til at bekende sig til at støtte USA økonomi.



"Vi har en dyb følelse af ansvar overfor at give noget tilbage til vort land og de mennesker, der har gjort vort succes mulig" lyder det i en erklæring fra adm. direktør Tim Cook.



Overfor ABC vil han imidlertid ikke præcisere, hvor meget af den oversøiske formue, man vil tage hjem til USA for at investere. Apple har været under vedvarende kritik for at producere størstedelen af sine telefoner, iPads og andet udstyr i Kina.



Sammen med meddelelsen om skattebetalingen fortæller Apple, at man vil investere 30 mia. dollar i USA over de kommende fem år og dermed vil skabe 20.000 nye job. Det hedder dog også, at en stor del af er i tråd med tidligere offentliggjorte investeringsplaner.