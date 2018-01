Trumps tidligere chefstrateg skal afhøres af anklager

Præsident Donald Trumps tidligere toprådgiver og chefstrateg Steve Bannon har indgået en aftale om at blive afhørt af den særlige anklager Robert Mueller frem for af en storjury, oplyser tv-stationen CNN med henvisning til kilder tæt på Bannon.



Avisen New York Times skrev tirsdag, at Bannon var blevet indkaldt af Mueller til at møde og afgive vidneudsagn over for en storjury i forbindelse med den igangværende efterforskning af påståede forbindelser mellem Rusland og Trumps valgkamp i 2016.



Bannon mødte tirsdag efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.



Her nægtede han at svare på spørgsmål om et russisk forsøg på at blande sig i præsidentvalget i 2016. Det fik panelets republikanske formand til at stævne ham. Men lige lidt hjalp det.



Efter at Bannons advokat havde talt med Det Hvide Hus, fik han besked på fortsat at nægte at svare på spørgsmål om overgangsperioden fra valgdagen frem til Trumps indsættelse og tiden i administrationen.



Får folk til at stille spørgsmål



Tirsdagens hændelser har fået flere til at stille spørgsmål om, hvorvidt Det Hvide Hus forsøger at kontrollere, hvad Bannon fortæller Kongressen om tiden i Trumps indercirkel.



Demokraten Adam Schiff, der er medlem af Repræsentanternes Hus, hævder, at Trump-administrationen havde instrueret Bannon til ikke at svare.



"Det her var reelt set en ordre fra Det Hvide Hus om at sætte en mundkurv på," sagde han.



Mueller er udpeget til at undersøge, om der en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsidentens fyring af FBI-chef James Comey.



Bannon er den højest rangerende person fra Trumps administration, som har vidnet i undersøgelsen.



Steve Bannon nåede at arbejde syv måneder i Det Hvide Hus, inden Trump - ifølge præsidenten selv - fyrede ham.