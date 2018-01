Selv om briterne bliver ved med at sige, at de forlader EU, bliver EU ved med at tale om, at de godt kan blive, hvis de vil.



EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, siger onsdag igen i Europa-Parlamentet, at brexit har ingen vindere, og at han gerne vil have briterne til at blive.



Og skulle de ombestemme sig, efter at de har forladt EU, er de også velkomne til at søge ind igen, lyder det.



- Jeg føler fortsat, at den britiske exit er en katastrofe, siger Juncker.



- Det er et nederlag, som vi alle må leve med konsekvenserne af, siger han.



Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at briterne trods mere end 40 års medlemskab aldrig har følt sig helt hjemme i EU.



Og skylden for, at det er endt sådan, ligger på mange skuldre, lyder det fra Juncker.



- Vi smider ikke briterne ud. Vi ville gerne have dem til at blive. Og hvis de vil det, skal de have lov til det, siger han under klapsalver i Europa-Parlamentet.



Juncker siger, at selv hvis briterne har forladt EU i henhold til EU-traktatens artikel 50, så har de ifølge traktatens artikel 49 lov til at komme med igen.



- Det ville jeg være glad for at være med til at gøre muligt, siger han.



/ritzau/