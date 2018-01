Det Europæiske Råds præsident, Donald Tusk, siger at EU's døre er åbne, hvis Storbritannien vælger at omgøre beslutningen om at forlade samarbejdet. Han bakkes op af EU-Kommissionens præsident, Jean-Claude Juncker, der anbefaler at Storbritannien hører godt efter.



Det skriver The Independent.



Donald Tusk sagde, ifølge The Independent, på et møde i Strasbourg til Europa-Parlamentet, at EU's hjerte stadig holdes åbent over for de britiske venner, og dørene er åbne, hvis Storbritannien vælger at tilbagetrække sin udmeldelse af samarbejdet.



- Hvis den britiske regering holder fast i sin beslutning om at forlade samarbejdet, så vil brexit blive til en realitet, med alle de påfølgende negative konsekvenser, i marts næste år, medmindre der er et sindelagsskifte iblandt vores britiske venner, sagde Donald Tusk til medlemmerne af Europa-Parlamentet ifølge The Independent.



Guy Verhofstadt, der er EU's chefforhandler for brexit, tilføjede på mødet, at den bedste løsning for alle EU-lande og europæiske stater altid vil være at forblive i EU-samarbejdet, og EU vil aldrig tillade, at lande kan få en bedre position ved at stå uden for et EU-samarbejde.



/ritzau/FINANS