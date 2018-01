Vestager vil fortsætte som kommissær

Der er dårlige nyheder til tech-giganterne i Silicon Valley.



Margrethe Vestager har nemlig planer og drømme om at fortsætte som EU's konkurrencekommissær efter kommissionens udløb i november 2019.



"Jeg vil virkelig gerne have et andet mandat som kommissær. Jeg kan se, at det kræver tid til at lære, at træne og at gøre tingene ordentligt. Med et andet mandat kan vi gøre nogle fantastiske ting," siger Margrethe Vestager til de belgiske aviser L'Echo og De Tijd.



Hun understreger, at hun ønsker at blive på konkurrenceområdet, hvor hun har skabt sig et navn på den internationale scene med sin hårde kurs mod de konkurrenceforvridende skatteaftaler, som bl.a. Apple, Facebook og Ikea benytter sig af.



Opmærksomheden om Vestager er blevet så stor, at hun nogle steder nævnes som et muligt bud som ny formand for kommissionen, og i november skrev Politico, at den franske præsident Emmanuel Macron er en af Vestagers støtter i den henseende.



"Det er ligesom i national politik, der er rygter overalt. Men jeg tager det som et dejligt kompliment. Det er altid rart at vide, at nogen synes, jeg gør et godt stykke arbejde," siger Vestager til L'Echo og De Tijd.