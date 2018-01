Løkke om russisk trussel mod Danmark: Vi kan sove trygt

Sverige er ikke medlem af Nato. Det er Danmark. Blandt andet derfor behøver danskerne ikke at forberede sig til et væbnet angreb fra Rusland.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter at det tidligere på måneden kom frem, at Sverige advarer sin befolkning om risikoen for angreb fra russerne.



"Der er ingen af os, der har et billede af, at der pludselig står russere i Køge Bugt. Det hænger blandt andet sammen med, at vi netop tager vores Nato-medlemskab alvorligt," siger han.



På besøg i Baltikum



Løkke er i Baltikum, hvor han blandt andet besøger danske styrker, som sammen med Nato-alliancen er til stede for at sende et signal til Rusland.



"Vi har set eksempler på, at Rusland på cyberområdet stepper op. Det har vi også set i Danmark. Men min bedste anbefaling er, at vi skal gå roligt i seng," siger Lars Løkke Rasmussen.



Svenskerne er kommet frem til deres konklusion efter konklusionen i en rapport fra Försvarsberedningen om det svenske totalforsvar.



Försvarsberedningen er en kommission bestående af fremtrædende medlemmer af alle Riksdagens partier, forsvaret samt en række ministre.