Søren Gade forlader folketinget efter næste valg: Vil i Europa Parlamentet

Gruppeformand Søren Gade (V) stiller op til Europa-Parlamentet, når der er valg i 2019. Det oplyser Venstre i Region Nordjylland, hvor han er kandidat, til Ritzau.



Ifølge TV2's oplysninger vil Søren Gade dermed også forlade Folketinget efter næste folketingsvalg, der skal afholdes senest i juni 2019.



"Jeg er meget beæret over den tillid, som Venstre i Nordjylland viser mig ved at spørge, om jeg vil kandidere til posten som EU-kandidat i Nordjylland. Nu er det op til medlemmerne i Nordjylland at vælge kandidat. Det er vigtigt at slå fast, at feltet er åbent, og at det er V-medlemmerne i Nordjylland, som bestemmer," udtaler Søren Gade i en pressemeddelelse og fortsætter:



"Jeg håber, at jeg kan blive en del af den danske europadebat på en anden platform, end den jeg er vant til, også selv om det bliver vemodigt måske at skulle sige farvel til alle mine gode kolleger på Christiansborg, siger Søren Gade.



Nævnt som formandskandidat



Søren Gade er i dag gruppeformand i Venstre, og han har tidligere været nævnt som en kandidat til formandsposten i partiet.



Søren Gade stiftede første gang bekendtskab med Folketinget i 1999, hvor han var midlertidigt folketingsmedlem. Fra 2001 til 2012 sad han i Folketinget, hvor han bl.a. nåede at være Forsvarsminister.



Fra 2012 til 2014 var han et smut væk fra Christiansborg for at være adm. direktør i interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer.



Men Søren Gade kunne ikke holde sig væk fra politik, og i 2015 blev han valgt ind i Folketinget igen. Det var forventningen, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil give Søren Gade en ministerpost. Men Gade har ikke fået tilbudt noget, der ifølge ham var attraktivt nok. Derfor har han i stedet været partiets gruppeformand siden 2015.