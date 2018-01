Afrika og Haiti raser over Trumps såkaldte lortesteder: "Racistisk og forkasteligt"

"Fornærmende", "racistisk" og "forkasteligt".



USA's præsident, Donald Trump, får ikke mange pæne ord med på vejen fra Haiti og en række afrikanske lande, efter at han ifølge flere medier har omtalt dem som "shitholes" eller "lortesteder" på dansk.



Donald Trump har dog afvist, at have sagt det, men flere politiske kolleger bekræfter, at ordene faldt som citeret.



Regeringen i Haiti er "dybt chokeret og krænket" over omtalen, hedder det i en udtalelse.



"Disse fornærmende og forkastelige udtalelser reflekterer på ingen måde de værdier som visdom, selvbeherskelse og dømmekraft, der skal kultiveres hos enhver politisk autoritet, lyder det i en udtalelse fra regeringen."



Kommentarerne "reflekterer et komplet fejlagtigt og racistisk syn på det haitiske samfund", tilføjes det.



Den Afrikanske Union kritiserer også Donald Trump, som selv afviser at have brugt ordet.



Unionen er "rent ud sagt alarmeret" over præsidentens kommentarer.



"Kigger man på den historiske virkelighed, hvor mange afrikanere ankom til USA som slaver, går den her udtalelse stik imod al accepteret opførsel og praksis," udtaler talsperson Ebba Kalondo.



Botswanas regering har også reageret på kommentaren. Den er "forkastelig og racistisk".



Samtidig har regeringen indkaldt USA's ambassadør, som skal stå skoleret og afgive en forklaring.



Og Sydafrikas regerende parti, ANC, som blandt andet Nelson Mandela har stået i spidsen for, kalder Trumps udtalelser for "ekstremt fornærmende".



Med i koret er også Ugandas minister for internationale relationer, Henry Okello Oryem. Han kalder kommentarerne "uheldige og beklagelige".



/ritzau/AP