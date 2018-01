Søren Pape Poulsens samlever taget for spirituskørsel

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver på Facebook, at hans samlever i nat kørte spirituskørsel. Hans promille blev målt til 1,25 ifølge Pape.



- Min samlever har i nat kørt spirituskørsel (målt til 1,25 promille). Der skal ikke herske tvivl om, at det er en meget alvorlig sag, som jeg er inderligt ked af, skriver Pape.



- Spirituskørsel kan ikke forsvares og kan have meget store konsekvenser. Nu må min samlever tage sin straf ligesom alle andre. Min holdning til lov og orden er den samme i dag som i går, skriver justitsministeren.











/ritzau/